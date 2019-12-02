В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Усилиями Российской Федерации продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Гюльтепе, Аджами – Бозгекли, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Джейдед-Хабур в провинции Ракка.
Силами армейской авиации РФ проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Кобани – Метрас – Умм-Миаль – Квайрес.
В понедельник, 2 декабря, в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство.
Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих ничего не угрожает.