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Небесный ядерный щит: День дальней авиации отмечается в России

Наталья Вальханская
00:00 23.12.2019
23 декабря 2019 года дальней авиации ВКС РФ исполняется 105 лет. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил, служит для решения стратегических и оперативных задач на всех стратегических направлениях.

В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня, сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как одну из наиболее важных задач дальней авиации в мирное время хочется генерал-лейтенант отметил выполнение полетов в воздушном пространстве над нейтральными водами в различных регионах земного шара.

«В течение года полеты выполнялись над акваториями Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого и Индийского океанов, Черного, Норвежского, Северного, Балтийского, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей», - подчеркнул Кобылаш.

Еще одним знаковым мероприятием стали полеты с посадкой стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР на аэродромах Ватерклоф и Йоханнесбург.

«Это первый в истории визит дальней авиации на Африканский континент», - добавил командующий.

Кроме того, в июле в акватории Желтого и Восточно-Китайского морей впервые было проведено совместное воздушное патрулирование экипажами дальней авиации ВКС России и ВВС НОАК, призванное стать важным этапом военного сотрудничества между Россией и Китаем.

В течение года экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, при этом средний налет на экипаж составил более 100 часов.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков было создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было утверждено 23 декабря 1914 года.

В настоящий момент на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные самолеты Ту-134 различных модификаций и другие типы авиационной техники.

Вооруженные крылатыми ракетами большой дальности стратегические ракетоносцы способны не только наносить мощные удары по заданным целям в любой точке земного шара, но, также, не прибегая непосредственно к военным действиям, демонстрировать решимость применения своего оружия.

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