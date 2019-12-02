В Вооруженных Силах РФ в 2020 году пройдет более 30 международных учений
Помимо учений, на территории РФ и более чем 10 зарубежных стран состоятся Шестые Международные армейские игры.
© Фото: Министерство обороны России
В 2020 году Вооруженные Силы России примут участие более чем в 30 международных учениях, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В соответствии с данными ведомства, в войсках проведут стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ «Океанский щит» и еще более 30 маневров различного уровня.
Также в августе 2020 года в России и более чем в 10 зарубежных странах состоятся Шестые Международные армейские игры.