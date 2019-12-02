Хаски на службе: арктические мотострелки учатся ездить на собаках
Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота проходят занятия по управлению собачьими упряжками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
С началом учебного года в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота вводят новый курс практической подготовки. Разведчиков учат управлять собачьими упряжками.
Занятия проходят в селе Алакуртти Мурманской области. Питомник уже сформирован, в нем десять хаски, все собаки готовы к работе в команде с военными.
Бойцы отработали рейдовые действия, в том числе на лыжах в сцепке по два человека. Инструкторы рассказали арктическим мотострелкам, как содержать и обучать животных. Пока занятия только ознакомительные, но совсем скоро войдут в курс практической подготовки.
Сибирский хаски - ездовая собака, выведенная на Чукотке. Порода не создана для охраны. Эти северные собаки очень ласковые, приветливые и открыты к общению с людьми.