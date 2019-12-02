Торжественное шествие и митинг: мотострелки ЮВО начинают учебный год

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года.

Командование соединения отметило повышение интенсивности практических занятий с подразделениями по боевой подготовке в среднем на 15% по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщает пресс-служба округа.

В 2019 учебном году с подразделениями было проведено более одной тысячи занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб из штатного вооружения и военной техники.

«В ходе лагерных сборов и полевых выходов подразделения приняли участие в более 420 тактических занятиях и учениях с отработкой взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и подразделениями ПВО при ведении общевойскового боя и специальных действий», - сообщили в ЮВО.

Все занятия по боевой подготовке проводились на различных полигонах, около половины из них проведены в ночное время.

Учебный процесс начался с занятий со всеми категориями военнослужащих по военно-политической подготовке опытными военными инспекторами ЮВО.