Стратегический масштаб: в Минобороны анонсировали планы по дальним полетам ракетоносцев в 2020 году

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш рассказал, что в 2020 году Россия планирует полеты своих стратегических ракетоносцев за рубеж в рамках международной деятельности.

«Мы и в Индонезию, и Венесуэлу (летали) за последние годы, и в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год», - сказал Кобылаш в интервью радио «Эхо Москвы».

Командующий добавил, что практика международной деятельности будет расширяться, не уточнив, какие машины и в какие страны могут отправиться.

В конце октября российские стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР и приземлились на авиабазе Ватерклоф, где состоялась церемония воинского приветствия под руководством командующего Вооруженными силами ЮАР генерала Солли Шоке. Российские экипажи преодолели более 11 тысяч километров, выполнив дозаправку в воздухе.