Учебный корабль «Перекоп» через Суэцкий канал вышел в Средиземное море

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прошел Аденский залив, Красное море, Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе флота.

Несколькими днями ранее, преодолевая зону активности морских пиратов, экипаж прошел инструктаж по действиям в случае нештатных ситуаций и порядку применения оружия, также состоялись тренировки корабельных расчетов.

Для личного состава учебного корабля и курсантов было проведено информирование по обстановке в регионе плавания. Военным морякам рассказали о тактике действий современных пиратов и об усилиях, которые предпринимают мировое сообщество и Россия для обеспечения безопасности судоходства в данном районе.

Экипаж корабля, который уже четвертый месяц решает задачи штурманского учебного похода, к настоящему моменту пересек три океана и держит курс в порт Севастополя.

На учебном корабле азы морской науки познают более чем 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге.

На борту «Перекопа» будущие военные моряки проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем, в том числе в сложной навигационной обстановке и несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров.

Учебный корабль Балтийского флота 23 августа вышел из Кронштадта в учебный поход, во время которого побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, преодолев в общей сложности более 20 тысяч морских миль.

«Перекоп» 0 учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Он был принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.