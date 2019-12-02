Определены основные задачи Крымской военной морской базы в новом учебном году

В Севастополе в пункте базирования кораблей Крымской военной морской базы (КВМБ) под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

В ходе своего обращения к экипажам кораблей и личному составу береговых частей КВМБ командующий флотом подвел итоги 2019 учебного года и поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задач и определил основные приоритеты деятельности в новом периоде обучения.

Главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года в наступившем учебном году вице-адмирал Игорь Осипов определил участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе флота.

Другими задачами станут подготовка и достойное проведение запланированных мероприятий и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, освоение и прием в состав флота новых кораблей, а также выполнение мероприятий в дальней морской зоне, отметил командующий флотом.