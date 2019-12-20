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«Попытки изоляции провалились»: в МО рассказали о действиях РФ в условиях дипломатического давления

Наталия Майорова
09:43 20.12.2019
В Минобороны РФ подчеркнули, что, несмотря на тщетные попытки Запада изолировать Россию, Москве удается заключать соглашения в военной и военно-технической сфере.
«Попытки изоляции провалились»: в МО рассказали о действиях РФ в условиях дипломатического давления
© Фото: Минобороны России

Попытки повлиять на развитие военных контактов между Министерством обороны РФ и военными ведомствами других стран потерпели крах. Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

По его словам, несмотря на тщетные попытки Запада изолировать Россию, Москве удается заключать соглашения в военной и военно-технической сфере.

«Международный авторитет руководства Минобороны России, результаты преобразований военной организации, а также открытость и готовность делиться накопленным опытом делают Минобороны России объектом пристального внимания во всем мире», - сказал Кшимовский в интервью «Газете.ру».

Он также подчеркнул, что благодаря решению Запада заморозить контакты с Россией, наша страна стала уделять больше внимание работе с коллегами в Азии, Африке и Латинской Америке. Также удалось восстановить позиции, которые ранее в данных регионах занимал Советский Союз.

«В данных вопросах мы опираемся на поддержку курирующего международную деятельность замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина, который имеет огромный опыт работы в Африканском регионе», - подчеркнул Кшимовский.

Вместе с тем, он добавил, что контакты с Западом в полном объеме не свернуты, поскольку партнеры понимают: это был бы верный путь к росту недоверия и повышению вероятности инцидентов, а также неверного толкования действий сторон.

«Поэтому взаимодействие продолжается, хотя и с несколько измененной повесткой дня», - сказал генерал-лейтенант.

В качестве примера Кшимовский привел соглашение, достигнутое с США в 2015 году о предотвращении инцидентов при действии авиации в Сирии. До настоящего времени, отметил он, все договоренности выполняются в строгом соответствии и обеспечивают бесконфликтное выполнение задач по борьбе с террористами.

«Намерены использовать этот опыт и при решении иных задач», - отметил он.

Также Кшимовский отметил, что в качестве примера можно привести переговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов и заместителями глав военных ведомств, отвечающими за международную деятельность. По его словам, число контактов с представителями различных государств составляет десятки ежегодно.

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