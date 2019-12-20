Уход от противника: в Ростовской области прошли учения снайперов и гранатометчиков
Стрельба выполнялась на максимальных дистанциях – от тысячи до двух тысяч метров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На полигоне Кадамовский в Ростовской области прошли учения снайперов и гранатометчиков.
Стрельба по мишеням выполнялась на максимальных дистанциях – от тысячи до двух тысяч метров – с открытым и оптическим прицелом из новейших снайперских винтовок СВД-М и крупнокалиберных «Корд-М».
Снайперы отработали работу парами и в одиночку, а также тактику смены полиции и ухода от противника.
Следующий этап – стрельба из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».