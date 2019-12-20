Российские военные доставили в сирийскую Эт-Табку более тысячи гуманитарных наборов
В состав приезжающих в этот сирийский город российских гуманитарных колонн решено включить саперов.
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Более тысячи гуманитарных наборов привезли российские военные в сирийский город Эт-Табка. Несколько лет авиация коалиции во главе с США в буквальном смысле уничтожала его: самолеты не разбирая наносили удары и по террористам и по мирным жителям.
Сейчас жители возвращаются, но продуктов катастрофически не хватает. До войны вокруг города выращивали пшеницу, сейчас все хранилища разграблены боевиками, техника уничтожена, а на полях десятки мин и неразорвавшихся снарядов.
В ближайшее время в состав российских гуманитарных колонн, которые приезжают в Эт-Табку, войдут подразделения саперов и военные медики, чтобы как можно быстрее наладить здесь мирную жизнь.