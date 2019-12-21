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Вековые традиции: как в Шуйской ракетной бригаде воспитывают «сынов полка»

Олег Мурашев
Егор Левин
00:00 21.12.2019
Ивановские ракетчики могут брать на воспитание только двух юношей в год, поэтому отбор серьезный: «соискатели» в будущем встанут на довольствие как военнослужащие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории Шуйской ракетной бригады в Ивановской области происходит обучение сирот. Это обычные уроки у обычных мальчишек, но в необычной обстановке: все происходит на территории одного из боевых подразделений ВС РФ, а преподаватели - сержанты и офицеры экипажей ракетных установок «Искандер-М».

Воспитанники признаются, что поначалу сложно привыкать к военному распорядку. Но взамен строгого соблюдения правил и дисциплины они получают самую настоящую новую семью.

В соответствии с условиями программы по борьбе с беспризорностью Шуйская бригада может воспитывать восьмерых юношей от 14 лет и старше. Отбор серьезный: раз в год во взвод этой секретной части могут попасть лишь двое «соискателей», которые впоследствии встанут на довольствие как военнослужащие.

Обстановка в казармах спартанская, питание - из солдатского котла. Это пока еще не армия, но уже не просто школа. Раньше воспитанников называли «сыновьями полка».

За выполнение домашних заданий воспитанники отчитываются перед сержантом группы или наставником, а затем снова идут в класс по работе с оружием. Иногда тем, кто уже может хорошо стрелять, еще не хватает сил, чтобы разобрать и собрать оружие.

За каждым из воспитанников взвода закреплено одно из подразделений бригады, офицеры ревностно следят за школьными и спортивными успехами своих подопечных. Нередко им вместе приходится защищать честь бригады на соревнованиях различного уровня.

Традиция воспитания «сынов полка» существовала в русской армии с давних времен: еще в XVIII веке в каждой воинской части был один юный барабанщик, а на каждом корабле - несовершеннолетний гардемарин. Известно, что в годы Великой Отечественной войны бойцы часто помогали сиротам. Новый виток развития институт «сынов полка» получил в 90-е годы.

Как и 20 лет назад, сегодня в России много подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все выпускники взвода воспитанников бригады получили в своей жизни второй шанс и связали свою судьбу с армией.

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