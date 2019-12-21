В Челябинской области открылся Единый испытательный центр военной техники

В Челябинской области открылся уникальный Единый испытательный центр. Он расположен на территории АО «НПО "Электромашина"».

В центре собрано множество специальных устройств, имитирующих те или иные воздействия на материалы. К примеру, пневмомолот пытается разрушить стоящий на нем прибор страшными по силе ударами - все равно что на грузовике на полном ходу влететь в стену.

Так в центре проверяется электрический блок машины на платформе «Армата»: имитация сродни сотне падений настоящего танка в глубокую траншею в течение минуты - нагрузки максимальные.

Также в центре возможно сымитировать условия авиаперевозки предмета на высоте до 15 тысяч метров. Если с ним ничего не произойдет, а в случае с каким-либо устройством оно не перестанет работать через час после условного приземления - испытание считается успешно пройденным.

В камеру еще одного из новейших устройств можно при необходимости поместить даже целый боевой модуль танка, чтобы на протяжении нескольких часов подвергать его воздействию искусственного ливня, в том числе и тропического. При такой обстановке все скрытые недостатки гарантированно станут явными.

Без подобной многоступенчатой проверки на прочность в серию не запустят ни один вид вооружения или военной техники. Единственное, что нельзя смоделировать в центре - прямое попадание снаряда или ядерный взрыв.

Центр в Челябинской области позволяет значительно экономить средства и время на разработку и испытания новых видов вооружения и модернизацию существующих. Арктический холод, зной пустыни, морской туман - все это на площади меньше, чем футбольное поле.