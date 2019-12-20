Пилоты Су-34 отработали дозаправку в воздухе над Челябинской областью: видео

В Челябинской области прошла тренировка летчиков. Задачей учений было осуществить дозаправку в воздухе.

Взлет самолеты произвели с полупустыми баками. В сотне километров от начала их маршрута в небе кружит поджидающий их танкер. На первый взгляд, дозаправка в воздухе - не самая сложная задача, но попадать штангой топливоприемника в конус-датчик, через который под большим давлением подается керосин, некоторым летчикам пришлось впервые.

Дело в том, что они участвовали в тренировке на новом для себя типе самолета: процесс формирования двух эскадрилий Су-34 завершился всего пару месяцев назад. Даже опытные пилоты признаются, что чувствуют себя в такой ситуации новичками.

Несмотря на скорость под 550 километров в час, самолеты, кажется, будто крадутся к цели. Заправляться приходится одновременно нескольким самолетам - слаженности действий экипажей трех разнотипных самолетов могли бы позавидовать даже спортсмены-синхронисты.

Тренировки с танкерами проводятся лишь два раза в год. За предстоящую неделю летчикам необходимо наработать все необходимые навыки - это одна из основных ступеней их боевой подготовки.

Дозаправка топливом в воздухе позволяет экипажу выполнять боевые задачи на значительном удалении от аэродрома базирования. Боевой радиус Су-34 равен практически 2,5 тысячам километров, и одна дозаправка увеличивает этот показатель в полтора раза.

В общей сложности, заправщик провел в воздухе без посадки около шести часов, раздав за это время практически тридцать тонн топлива. Вскоре к тренировкам с ним присоединятся пермские экипажи перехватчиков МиГ-31.