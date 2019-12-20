В Дагестане завершился организационно-мобилизационный сбор с военнослужащими Каспийской флотилии
В организационно-мобилизационном сборе приняли участие более 100 офицеров соединений и воинских частей КФл.
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С руководящим составом, командирами соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) был проведен организационно-мобилизационный сбор под руководством начальника штаба КФл контр-адмирала Николая Якубовского.
Мероприятия прошли на территории полка морской пехоты, дислоцированного в Республике Дагестан. Были выработаны единые методики организации боевой и мобилизационной подготовок, учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей КФл в новом учебном году.
По завершении сбора на примере роты одного из батальонов полка морской пехоты КФл руководящему командному составу продемонстрировали порядок проведения ротных тактических учений.