В условиях ночи: истребители МиГ-29 перехватили «цели» в небе над Мурманском

Тренировочные полеты корабельных многоцелевых истребителей МиГ-29 прошли в Мурманской области. Там инженеры и авиатехники были задействованы в полном составе: специалисты заправили и подготовили машины к вылету, а также тщательно проверили механизмы и важные узлы.

Экипажи истребителей вырулили на взлетно-посадочную полосу, после чего заняли стартовую позицию. Через мгновение самолеты один за другим взмыли в небо.

Летчики продемонстрировали пилотаж на разных высотах вплоть до стратосферы. Экипажи отработали приемы воздушного боя, перехват условных целей и навыки экстремального пилотирования в Заполярье.

Маневры совершались в условиях почти полной темноты.