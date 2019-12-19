Сблизиться не решился: корабль НАТО следил за российско-сирийскими учениями в Тартусе

Вооруженные силы России и Сирии провели масштабные учения в районе города Тартус. В маневрах были задействованы свыше двух тысяч человек, в море вышло около 10 военных кораблей, а в воздухе работала авиация Воздушно-Космических сил России.

Основное действие учений разворачивалось в акватории. В море вышел новейший российский фрегат «Адмирал Макаров», за ним военные российские корабли и ракетные катера вместе с тральщиками сирийских ВМС.

За первыми совместными учениями в Тартусе внимательно следила группировка военных кораблей НАТО. Во время маневров в нескольких километрах от зоны учений был замечен французский фрегат, но сблизиться с кораблями России и Сирии он так и не решился.

«Все цели учений достигнуты. В ходе учений мы отработали практические навыки оперативного состава совместного штаба вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики при подготовке ведения боевых действий. Отработали на немедленное реагирование на изменение обстановки и уточнения планов. Также были применены нестандартные способы и тактические приемы действий сил при подготовке ведения боевых действий, в том числе меры по обману противника», - рассказал «Звезде» руководитель учений Александр Юлдашев.

Тартус является крупнейшим сирийским портом и главными морскими воротами страны. С 1971 года база в этом городе - основной путь снабжения группировки войск в Сирии.