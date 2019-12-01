На боевое дежурство в Таджикистане заступил дивизион С-300ПС

На боевое дежурство в Таджикистане сегодня заступил зенитно-ракетный дивизион комплекса С-300ПС.

Три десятка единиц техники, включая командный пункт, РЛС, пусковые и машины обеспечения сняли с арсенала хранения Центрального военного округа в Поволжье и эшелоном перебросили под Душанбе. На месте зенитчики провели боевое слаживание подразделения.

Дивизион С-300 надежно прикроет объекты 201-й российской военной базы и стратегические объекты Таджикистана от воздушно-космического нападения. Он будет нести боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО Центрально-Азиатского региона.

ЗРС С-300 «Фаворит» - зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПС заступил на боевое дежурство с 1979 года.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

Может обнаруживать цели на удалении свыше 300 километров. Время развертывания с марша - около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.