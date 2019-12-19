В Санкт-Петербурге торжественно вручили ключи от квартиры 300-тысячному участнику военной ипотеки

В Санкт-Петербурге получил ключи от служебной квартиры очередной военнослужащий Вооруженных Сил РФ. Прапорщик и фельдшер зенитного ракетного дивизиона ЗВО Юлия Кравченко стала 300-тысячным по счету участником военной ипотеки.

Ключи ей вручили в торжественной обстановке. Кравченко предвкушает ощущения от того, что ей и ее семье больше не придется никуда переезжать.

В воинской части под Петербургом фельдшер служит пять лет, приехав из Республики Коми. Здесь же девушка вышла замуж и родила сына.

В соответствии с государственной ипотечной программой, военнослужащие имеют право выбора квартиры или частного дома в любом регионе страны или воспользоваться суммой накоплений после увольнения со службы.

Большой интерес к участию к накопительной ипотеке во многом связан с возможностью приобретения жилья уже через три года после включения в реестр накопительной системы. Еще одним свидетельством доступности накопительной ипотечной системы является единый центр приема и выдачи документов, который функционирует в режиме «единого окна». По любому жилищному вопросу в течение дня могут быть приняты до двух сотен военнослужащих.

Квартира стала для семьи Кравченко настоящим новогодним подарком. Уже через три года новоселы рассчитывают приобрести и собственную квартиру, так как кроме новоселья планируют и прибавление в семье.