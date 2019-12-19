Эпохи развития армии: Центральный музей ВС России отмечает вековой юбилей

Центральному музею Вооруженных Сил России исполнилось 100 лет. Сегодня в академическом театре Российской Армии прошли торжества, посвященные этому событию.

Коллекции музея насчитывают более миллиона экспонатов. Это уникальные архивные материалы, кино и фотодокументы, образцы вооружения и техники. В них воедино собраны все эпохи развития нашей армии.

За последние десятилетия удалось вернуть в Россию более 40 тысяч памятников военной истории и культуры. В юбилейном году организовано свыше 50 выставочных проектов, в том числе и приуроченных к празднованию 75-летия Великой победы. Заслуги коллектива в поздравительной речи отметил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«На качественно новый уровень выведена научно-просветительская работа. В стенах музея проводятся международные научно-практические конференции, встречи с ветеранами армии и флота, представления Боевых Знамен, посвящения в юнармейцы и кадеты, прием присяги военнослужащими, церемонии награждения, международные конкурсы. Накопленный опыт и имеющийся потенциал позволяют музею прочно удерживать одно из ведущих мест среди военно-исторических музеев России», - заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

С вековым юбилеем сотрудников музея, отметив их кропотливую работу, в приветственных посланиях поздравили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.