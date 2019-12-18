Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ

«Кинжал», летящий со скоростью равной десяти скоростям звука, расширяет географию несения боевого дежурства: гиперзвуковая ракета успешно прошла пуски на полигонах с самыми разными климатическими условиями, включая Арктику. Российский ядерный щит в этом году усилен стратегическими ракетными комплексами «Ярс». Новейшие передвижные комплексы получили сразу три ракетных полка, а ракетный комплекс «Авангард», способный взломать любую систему ПРО, в существование которого не верили военные НАТО, уже готовится к поставкам в войска.

«Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооруженный данным комплексом, в ближайшее время заступит на боевое дежурство», - заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

На брифинге перед военными атташе иностранных государств Герасимов заявил, что доля современного вооружения в войсках в этом году превысила 68 процентов. В ВКС в настоящее время идет модернизация стратегических ракетоносцев ТУ-160 и Ту-95 МС. Кроме того, многофункциональный истребитель СУ-57 уже прошел второй этап испытаний. Авиационные соединения в этом году получили 139 новых летательных аппаратов. В сухопутные войска были переданы более 3300 самых разных новейших образцов вооружения. Ожидается, что до конца года флот получит 25 кораблей и боевых катеров.

«На завершающем этапе находятся государственные испытания головной подводной лодки проекта 955а "Князь Владимир". До конца текущего года она пополнит боевой состав Военно-морского флота. Продолжается строительство еще четырех атомных подводных крейсеров данного проекта», - сообщил Герасимов.

Военная доктрина России носит исключительно оборонительный характер, а масштабная модернизация вооруженных сил вызвана крайне недружественными действиями НАТО в отношении нашей страны. По словам Герасимова, сценарии, по которым проходят учения сил альянса, говорят о подготовке к крупномасштабному конфликту.

«Обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию. В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба», - добавил начальник Генштаба ВС РФ.

На прошедшем 3-4 декабря саммите НАТО в Лондоне было объявлено о том, что закончено формирование сил высокой степени готовности. Государства-члены альянса постоянно увеличивают расходы на оборону. Например, к 2024 году военные расходы планируется увеличить еще на 400 миллиардов долларов.

«Одновременно западными союзниками продвигается тезис о так называемой "российской военной угрозе". Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение однозначно преподносится пропагандистами Запада и фейковыми СМИ как "угроза миру". Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО», - подчеркнул Герасимов.

В свою очередь, Россия четко соблюдает все международные договоренности. На протяжении нескольких лет российское оборонное ведомство фактически пыталось спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На все обвинения США в адрес нашей страны о якобы нарушении договора были даны все необходимые пояснения о характеристиках наших крылатых ракет. Более того, российские военные проявили беспрецедентную открытость и показали иностранным военным интересовавшую их ракету 9М729. Однако все безрезультатно.

«Второго августа 2019 года под надуманным предлогом Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора. Это свидетельствует, что истинной целью США являлось устранение запретов и ограничений на наращивание их ракетного потенциала. Подтверждением стал проведенный Пентагоном через две недели после прекращения действия Договора о РСМД испытательный пуск крылатой ракеты с наземной мобильной пусковой установки на дальность более 500 километров», - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Российские военные продолжают оказывать помощь сирийскому правительству в освобождении территории страны от незаконных бандформирований. Благодаря договоренности между президентами России и Турции удалось вернуть под контроль сирийских правительственных сил большую территорию на северо-востоке страны. У беженцев, в свою очередь, появилась возможность вернуться в свои дома.

«Курдские отряды самообороны отведены на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а в кантоны Кобани и Аль-Джазира введены сирийские пограничные войска и российская военная полиция. Организовано совместное российско-турецкое патрулирование. С 3 ноября успешно функционирует совместный российско-турецкий координационный центр. В районах Заевфратья налаживается мирная жизнь. Населению северо-восточных провинций оказывается гуманитарная и медицинская помощь, ведется восстановление объектов социальной инфраструктуры», - сообщил Герасимов.

Очаги нестабильности, по словам начальника Генерального штаба, сохраняются на незаконно занятой американцами части сирийской территории. По-прежнему в лагерях Рукбан и Эль-Холь от нищеты, голода и болезней продолжают умирать люди, а подконтрольные США боевики используют их как живой щит.

«Фактором, негативно влияющим на разрешение сирийского кризиса, является нелегитимное нахождение на территории республики иностранных воинских контингентов. Подразделения американской армии продолжают контролировать нефтяные поля на северо-востоке страны, тем самым поощряя незаконные добычу и продажу нефтепродуктов», - подчеркнул Герасимов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, Министерство обороны России, тем временем, продолжает укреплять отношения с зарубежными партнерами. В этом году количество стран, с которыми Россия сотрудничает в военной сфере, достигло сотни. И большую роль здесь играют различные совместные учения и соревнования.

«Эффективным средством решения задач укрепления боевого содружества, повышения индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности подразделений являются Армейские международные игры. В этом году проведены юбилейные пятые игры. На территории 10 государств приняло участие более 5000 военнослужащих. Всего участвовало 223 команды из 39 стран. Ежегодно наблюдается рост мастерства военнослужащих», - напомнил Герасимов.

В заключение начальник Генерального штаба заявил, что, несмотря на сложную международную обстановку, Россия и впредь будет открыта для равноправного диалога с зарубежными партнерами.