Герасимов обсудил с командующим ВС Швейцарии обстановку в Европе

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал Валерий Герасимов провел встречу с командующим Вооруженными силами Швейцарии корпусным генералом Томасом Зюссли.

Во время переговоров Герасимов выразил коллеге благодарность за усилия по организации российско-американской встречи, а также за проявленное гостеприимство.

В разговоре Герасимов и Зюссли обсудили обстановку в Европе, вопросы контроля над вооружениями и перспективы взаимодействия российских и швейцарских Вооруженных сил.