Герасимов обсудил с командующим ВС Швейцарии обстановку в Европе
Глава Генштаба ВС России поблагодарил швейцарского коллегу за проявленное при организации встречи с американской стороной гостеприимство.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал Валерий Герасимов провел встречу с командующим Вооруженными силами Швейцарии корпусным генералом Томасом Зюссли.
Во время переговоров Герасимов выразил коллеге благодарность за усилия по организации российско-американской встречи, а также за проявленное гостеприимство.
В разговоре Герасимов и Зюссли обсудили обстановку в Европе, вопросы контроля над вооружениями и перспективы взаимодействия российских и швейцарских Вооруженных сил.