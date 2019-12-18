В Минобороны опровергли информацию о полетах бомбардировщиков в Иране
Ранее эта информация была размещена на одном из интернет-ресурсов Израиля.
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В Министерстве Обороны России назвали информацию о якобы полетах российских бомбардировщиков в Иране не соответствующей действительности. Ранее эта информация была размещена на одном из интернет-ресурсов Израиля.
«Информация одного из израильских интернет-ресурсов о якобы полётах российских бомбардировщиков в иранском воздушном пространстве – фейк», - сообщили в ведомстве.