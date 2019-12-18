Лазерные «Пересветы» заступили на первое боевое дежурство

Лазерные установки «Пересвет» в декабре заступили на боевое дежурство. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время брифинга с иностранными военными атташе.

«Пересветы» прикрывают маневры передвижных ракетных комплексов в позиционных районах, уточнил он.

«С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов "Пересвет" в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий», - заявил Герасимов.

Лазеры «Пересвет» относятся к новейшем российскому стратегическому оружию. В феврале во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что наряду с ракетными комплексами «Кинжал» «Пересветы» подтвердили свои характеристики в ходе опытно-боевой эксплуатации.