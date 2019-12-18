Военные полицейские отработали навыки экстремального вождения в Крыму
Одно из заданий - пройти на скорость условно зараженный участок в полной экипировк
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Севастополе на полигоне парка «Патриот» военные полицейсие преодолели полосу препятствий в рамках подготовки к участию в армейских международных играх.
Одно из заданий - пройти на скорость условно зараженный участок в полной экипировке.
Военные отработали экстремальное вождение патрульного автомобиля, действия при подрыве, оказали помощь раненым.
Лучшие военнослужащие войдут в состав сборной команды и будут отстаивать честь гарнизона на окружном этапе в Ростове-на-Дону.