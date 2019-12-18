Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ

«В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве - Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч беженцев», - сказал он на брифинге с представителями иностранных государств.

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