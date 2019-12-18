Более миллиона сирийцев вернулись домой с помощью Минобороны РФ
Около полумиллиона беженцев вернулись после окончания боевых действий в свои дома в Сирии благодаря помощи Минобороны РФ. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве - Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч беженцев», - сказал он на брифинге с представителями иностранных государств.
При этом глава российского Генштаба уточнил, что всего в места довоенного проживания вернулось 1,3 миллиона внутренних переселенцев.
Также Герасимов рассказал, какой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, был внедрен в Вооруженных Силах Российской Федерации.