Аэродромную сеть расширят для ракетных комплексов «Кинжал»

Расширение географии применения авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой обеспечит новая аэродромная сеть. Она развивается в настоящее время, сообщил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что пуски ракет были выполнены на полигонах в различных климатических условиях, в том числе в Арктике.

«В настоящее время проводится отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса», - заявил Герасимов.

На брифинге глава Генштаба также рассказал об испытаниях новейших истребителей Су-57 в Сирии. По его словам, все задачи были выполнены успешно.