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На форум «Армия-2020» будут приглашены 133 министра обороны

Роман Захаров
00:41 18.12.2019
Глава Генштаба ВС РФ напомнил, что в «Армии-2019» принимали участие более 100 предприятий из 14 стран и 120 официальных иностранных военных делегаций.
На форум «Армия-2020» будут приглашены 133 министра обороны
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

Министерство обороны России намерено пригласить на форум «Армия-2020» более 130 глав оборонных ведомств иностранных государств. Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов иностранным военным атташе. 

«На очередной форум планируется пригласить глав оборонных ведомств из 133 государств», - сказал он.

Глава Генштаба также напомнил, что в «Армии-2019» принимали участие более 100 предприятий из 14 государств и 120 официальных иностранных военных делегаций. 

Форум «Армия-2020» состоится 23-29 августа в подмосковной Кубинке параллельно с Армейскими международными играми (АрМИ-2020).

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