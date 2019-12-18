Новейшие истребители Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии. Об этом на брифинге с военными атташе государств мира заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Проведена их (Су-57) повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», - сказал он.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.

Ранее в Ростехе сообщили, что серийное производство Су-57 уже идет. Поставка в Вооруженные силы РФ первого истребителя из установочной партии на два самолета запланирована на текущий год.