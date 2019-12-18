Глава Генштаба ВС РФ рассказал о развитии ядерных сил на Дальнем Востоке

У России на Дальнем Востоке развернуты группировки морских и авиационных стратегических ядерных сил, которые планируется развивать за счет переоснащения на современные и перспективные образцы вооружения. Такое заявление сделал глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, отвечая на вопросы представителей оборонных ведомств других стран в рамках подготовки брифинга для иностранных военных атташе.

Представитель Японии поинтересовался у Герасимова о том, имеются ли у РФ планы по развертыванию стратегических ядерных сил на Дальнем Востоке.

«У нас на Дальнем Востоке уже развернуты группировки морских и авиационных стратегических ядерных сил, которые в полном объеме решают возложенные на них задачи. Предусмотрено их дальнейшее развитие за счет переоснащения на современные и перспективные образцы вооружения», - ответил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России.

В ходе мероприятия Герасимов также рассказал, что РФ рассматривает развитие ВМФ в качестве одной из важнейших задач. По его словам, особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия «Калибр», «Циркон» и другим современным вооружением.