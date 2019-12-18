Дивизия или бригада: Герасимов рассказал об эффективной структуре Вооруженных сил

В составе Вооруженных сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии, потому что эффективность их действий зависит от конкретной ситуации. Об этом на брифинге с военными атташе государств мира заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Представитель Японии поинтересовался, по какой причине Сухопутные войска РФ после перехода на бригадную структуру в ходе реформ 2009-2012 годов вернулись к дивизиям. В ответ Герасимов отметил, что, судя по опыту современных вооруженных конфликтов, однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет.

«Все зависит от особенностей и условий их применения. В одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады. Поэтому в составе Вооруженных Сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии», - сказал он.

Так, пояснил Герасимов, США по опыту боевых действий в Афганистане приняли решение о приостановке полного перехода сухопутных войск на бригадную структуру и сохранении штабов дивизий.

«Сбалансированное количество бригад и дивизий имеется в Народно-освободительной армии Китая, и вооруженных силах других государств», - добавил он.

В ходе мероприятия Герасимов также рассказал, какой опыт Россия вынесла из военной операции в Сирии. Все приобретенные навыки, по словам начальника Генштаба, находят практическое отражение в методиках подготовки и проведения учений.