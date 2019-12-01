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Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

Дарья Михалина
07:59 01.12.2019
Система способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше двух тысяч километров от госграницы.
Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство
© Фото: Минобороны России

Первая загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер» заступает на боевое дежурство в воскресенье на территории Мордовии. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что РЛС может отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии, превышающем две тысячи километров от российской границы.

Станция способна зафиксировать взлет авиации и крылатых ракет, а также траекторию отдельных целей. В Минобороны подчеркнули, что даже самолеты «стелс» не являются невидимыми для «Контейнера».

Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года.

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