Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство

Первая загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер» заступает на боевое дежурство в воскресенье на территории Мордовии. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что РЛС может отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии, превышающем две тысячи километров от российской границы.

Станция способна зафиксировать взлет авиации и крылатых ракет, а также траекторию отдельных целей. В Минобороны подчеркнули, что даже самолеты «стелс» не являются невидимыми для «Контейнера».

Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года.