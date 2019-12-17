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Военные РФ и Лаоса провели первую контртеррористическую операцию в рамках «Ларос-2019»

Наталия Майорова
08:03 17.12.2019
Совместные учения способствуют расширению военного и военно-технического сотрудничества между обеими странами, в том числе - в противодействии международному терроризму.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Совместная контртеррористическая операция с военнослужащими России и Лаоса состоялась на полигоне «Бан Пэн». Мероприятие прошло в рамках первого в истории совместного российско-лаосского военного учения «Ларос-2019».

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, и Народной Армии Лаоса (НАЛ) отработали огневое поражение условного противника, порядок разведывательно-поисковых действий по обнаружению, а также блокированию бандгрупп.

Кроме того, танковые экипажи ВС РФ и Лаоса изучили маршруты, после чего на боевой технике выдвинулись в районы под прикрытием артиллерийских подразделений. Обнаружив «противника», военнослужащие совместно с разведывательным подразделением на БРДМ-2 МС уничтожили цели, имитирующие бронетехнику и живую силу условного неприятеля.

Танковые подразделения ВВО впервые принимают участие в розыгрыше эпизодов учения по проведению контртеррористической операции на территории Лаоса в условиях жары: там средняя дневная температура достигает почти +30 градусов.

Совместные учения способствуют расширению военного и военно-технического сотрудничества между обеими странами, в том числе - в противодействии международному терроризму. Военнослужащие проявляют особый интерес к проводимым мероприятиям, так как на территории Лаосской Народно-Демократической Республики несколько десятков лет не проводились учения с войсками НАЛ.

В первом в истории российско-лаосском учении «Ларос-2019» принимают участие более 500 военнослужащих РФ и Лаоса, а также задействовано около 30 единиц военной техники.

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