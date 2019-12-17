Военнослужащие России и Индии показали образцы вооружения на учениях «Индра-2019»

Военнослужащие России и Индии показали зрителям образцы вооружения во время российско-индийских учений «Индра-2019». Соответствующее заявление сделал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«На полигоне вооруженных сил Индии Бабина в штате Уттар-Прадеш в рамках межвидовых российско-индийских учений “Индра-2019” военнослужащие вооруженных сил России и Индии провели совместный показ вооружения, которое применяется подразделениями двух стран в ходе решения практических задач», - сказал он.

По словам Воскресенского, всего было представлено свыше 30 образцов, в том числе автоматы Калашникова в различной модификации, автоматические винтовки, ручные и станковые автоматические гранатометы, огнеметы и противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, зрителям были показаны варианты снайперского оружия, образцы оружия пониженной шумности, стреляющие ножи и саперская экипировка.

Учения «Индра» проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.

В этом году маневры проходят на территории сразу трех индийских штатов в период с 11 по 21 декабря. За это время военнослужащие обменяются опытом, в том числе в борьбе с потенциальными террористическими угрозами.