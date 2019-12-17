Тысячи бойцов, корабли и авиация: в районе Тартуса прошли российско-сирийские военные учения
Тактические группы отразили атаку БПЛА условного неприятеля, отбили нападение аквалангистов-диверсантов и атаку на блокпост.
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Российские и сирийские военные впервые провели совместные учения в районе города Тартус. Тактические группы отразили атаку беспилотиков условного противника, отбили нападение аквалангистов-диверсантов и атаку на блокпост.
В масштабных маневрах участвовали более двух тысяч военнослужащих РФ и САР, также было задействовано около 10 кораблей и катеров, а в воздухе работала российская авиация.
Российский пункт материально технического обеспечения в Тартусе был создан еще в 1971 году и за последние годы его серьезно модернизировали. Сейчас через него идет снабжение нашей военной группировки в Сирии.