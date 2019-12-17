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Сдерживающая мощь: видео загрузки МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку под Калугой

Роман Захаров
05:00 17.12.2019
Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была загружена в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего его на позицию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных Силах Российской Федерации соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

В текущем году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку. Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была загружена в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего его на позицию. Сложнейшие технологические операции продлились несколько часов.

Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки Ракетный войск стратегического назначения по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

МБР «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного и мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

Ракетный комплекс «Ярс» уже сейчас стал основой группировки РВСН. Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, в 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

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