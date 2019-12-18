Герасимов ответил на вопрос о наращивании группировки ВС РФ в Сирии

Россия не планирует наращивать группировку в Сирийской Арабской республике. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая в ходе брифинга на вопрос военного атташе по вопросам обороны Франции.

Глава Генштаба подчеркнул, что находящихся в Сирии сил достаточно для решения задач. В их числе – оказание помощи сирийской армии в борьбе с международными террористическими организациями.

«В этой связи количественный состав наших военных баз в Хмеймиме и Тартусе остается неизменным», - ответил Герасимов.

Однако объем задач для военной полиции РФ увеличивается из-за освобождения территории в Заевфратье. В настоящее время они осуществляют патрулирование в кантонах Кобани и Джазира, а также контролируют соблюдение режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции «Источник мира», добавил глава Генштаба ВС РФ.

В ходе того же брифинга Герасимов рассказал о внедрении сирийского опыта в Вооруженных Силах. Он подчеркнул, что важнейшая составляющая сирийского опыта - методы работы командующих и штабов по планированию боевых действий и управлению огневым поражением противника в быстроменяющихся условиях обстановки.