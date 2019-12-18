Новые угрозы: Герасимов рассказал о возможных изменениях военной доктрины РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прокомментировал возможные изменения военной доктрины страны. По его словам, с момента последнего уточнения декларации – в конце 2014 года – в мире произошли события, которые привели к появлению новых угроз для России.

Отвечая в ходе брифинга с военными атташе иностранных государств на вопрос представителя Японии, Герасимов пояснил, что по закону доктрина разрабатывается на 20 лет и при необходимости может уточняться каждые пять лет.

«Действующая редакция документа была утверждена президентом Российской Федерации в конце 2014 года. Безусловно, за это время в мире произошли события, которые привели к появлению новых военных опасностей и угроз», - сказал глава Генштаба.

При этом он добавил, что подходы России к оценке происходящих в мире процессов и направление ее военной политики остаются неизменными.

«Наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов Россия и в дальнейшем будет руководствоваться международным правом и выражать приверженность разрешать конфликты мирным путем», - заключил он.

Во время мероприятия Герасимов также оценил вероятность возникновения новой крупномасштабной войны. Он подчеркнул, что некоторые страны намеренно дестабилизируют обстановку в мире.