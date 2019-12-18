Новые корабли ледового класса и система ПВО: как Россия обеспечит безопасность Севморпути

Вооруженные Силы России могут полностью обеспечить безопасность судоходства по Северному морскому пути, в связи с чем нет необходимости нахождения в этом коридоре военных кораблей других стран. Об этом рассказал глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос военного атташе Японии о перевооружении в Арктике.

Россия несет особую ответственность не только за сохранение региональной стабильности в Арктике, но и за уникальную экосистему, в том числе в акватории Севморпути - как «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации», подчеркнул Герасимов.

«В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути», - цитирует главу Генерального штаба ВС РФ «Красная Звезда».

Российская Федерация предпримет и другие действия для обеспечения безопасности экономической деятельности в акватории Северного морского пути. Так, предусмотрена замена существующих образцов вооружения и техники на перспективные, а также строительство новых кораблей ледового класса.

В ходе того же брифинга Герасимов рассказал о возможности возникновения новых крупных войн в мире. Глава Генштаба сказал, что предпосылок для них нет, однако обстановка остается нестабильной, и во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам.