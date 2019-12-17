В Крыму простились с погибшими в годы Великой Отечественной войны солдатами
Поисковые работы будут продолжаться и далее, и все останки погибших, которые еще будут опознаны, будут захоронены со всеми воинскими почестями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Крыму простились с останками солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны. В церемонии их передачи принял участие глава полуострова Сергей Аксенов.
На прощальное мероприятие пришло множество неравнодушных людей. Обращаясь к присутствующим, Аксенов отметил огромную работу, проделанную поисковиками.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал, кто помогал, кто опознавал. Вечная память всем бойцам, погибшим за освобождение Крыма», - заявил глава Крыма.
Как он подчеркнул, работа будет продолжена, и все останки погибших воинов, которые еще будут опознаны, будут захоронены со всеми воинскими почестями.