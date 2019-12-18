Боевое крещение: глава Генштаба ВС РФ рассказал о внедрении сирийского опыта

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках подготовки брифинга для иностранных военных атташе ответил на вопросы представителей оборонных ведомств других стран. В частности, Герасимов рассказал, какой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, был внедрен в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Важнейшая составляющая сирийского опыта - методы работы командующих и штабов по планированию боевых действий, организации работы на пунктах боевого управления и обеспечению их безопасности, по управлению огневым поражением противника в быстроменяющихся условиях обстановки. Многие командиры стали непосредственными участниками событий в Сирии, получили практический опыт решения боевых задач. Кроме того, в реальных условиях вооруженного конфликта проверен широкий спектр вооружения, военной и специальной техники, в том числе самого современного», - приводит «Красная звезда» ответ главы Генштаба ВС РФ.

Также, по словам Герасимова, прошли боевое крещение образцы авиационной техники и средств поражения, комплексы разведки, связи и управления, радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

«Проверка тактико-технических характеристик российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях подтвердила их соответствие современным требованиям», - уточнил генерал армии.

Помимо этого, Валерий Герасимов добавил, что опыт, полученный в Сирии, был закреплен в боевых уставах, наставлениях, методических пособиях. Все приобретенные навыки, по словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, находят практическое отражение в методиках подготовки и проведения учений, занятий.

Кроме того, глава Генштаба ВС РФ назвал предпосылки для возникновения крупной войны. По словам Герасимова, сейчас отдельные государства стремятся навязать собственные принципы суверенным странам, что может привести к кризисным ситуациям.