«Обстановка нестабильная»: Герасимов о предпосылках для возникновения крупной войны

Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны в мире на данный момент отсутствуют. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, отвечая на вопрос военного атташе Норвегии на брифинге с представителями иностранных государств.

При этом Герасимов отметил, что обстановка в мире остается нестабильной.

«Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», - цитирует его газета «Красная звезда».

По этой причине, заявил глава Генштаба, нельзя исключить вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут перерасти в военный конфликт.

«Тенденции изменения форм вооруженной борьбы позволяют сделать вывод, что войны будущего могут вестись во всех сферах. Как я уже отмечал, подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой», - добавил Герасимов.

Он также подчеркнул, что Россия должна быть готова к подобному развитию событий, а потому ее оборонный потенциал будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию любого масштаба и из любой среды.



На брифинге Герасимов также рассказал о перевооружении России в Арктике и защите безопасности судоходства по Северному морскому пути. По его словам, ВС РФ могут полностью обеспечить безопасность судоходства по этому маршруту, в связи с чем нет необходимости нахождения в коридоре военных кораблей других стран.