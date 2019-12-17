Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». «Звезда» впервые демонстрирует уникальные кадры военной новинки.

«Деривация», что в переводе с латыни означает «отклонение», это боевая машина с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, с автоматизированной системой управления огнем, которая может регулироваться полностью дистанционно.

Боевая машина из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 создана специалистами ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод»). Машину на гусеничном бронированном шасси отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур. Масса «Деривации» - в пределах 23 тонн, что обеспечивает ей не только плавучесть, но и возможность стрельбы из положения на плаву.

Модуль необитаемый, управляется дистанционно экипажем из 3 человек. Боекомплект включает выстрелы - с многофункциональным снарядом с дистанционным взрывателем и с управляемым артиллерийским снарядом, а также штатные выстрелы от автоматической зенитной пушки.

«Деривация» способна эффективно поражать в ближней зоне всю номенклатуру типовых воздушных целей, включая БЛА, управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем ВТО и РСЗО. Воздушные цели поражаются в круговой зоне.

По своему назначению БМ 2С38 универсальна, то есть служит для уничтожения не только воздушных, но и легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа. Дальность стрельбы позволяет уничтожать все возможные наземные и воздушные цели.

Новая боевая машина всепогодна и всесуточна, функционирует в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также воздействия непреднамеренных помех. Обладает пассивными защищенными средствами обнаружения и сопровождения целей.

В целом создаваемый зенитный артиллерийский комплекс нового поколения, в состав которого также входят транспортно-загрузочная машина обеспечения боеприпасами и машина ремонта и технического обслуживания, открывает перед подразделениями войсковой ПВО новые тактические возможности.