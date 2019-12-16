Сражение на высоте: видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Камчаткой

На Камчатке в рамках боевой подготовки летчики-истребители МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провели воздушную дуэль с элементами боевого маневрирования и выполнением фигур сложного пилотажа. В качестве противоборствующих сторон выступили летчики командного состава.

Экипажи выполнили фигуру «бочку», в ходе которой самолет осуществляет вращение относительно оси на 360 градусов. Истребители маневрировали с большими углами крена, набора высоты и снижения, чтобы занять выгодную позицию для применения оружия или смены положения, а также с целью переведения огня с одной воздушной цели на другую.

Также экипажи совершенствовали навыки выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях самолета. Учения стали одним из этапов подготовки летчиков к ведению современного воздушного боя.

Новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые приняли участие в воздушной дуэли.