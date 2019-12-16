На полигоне под Ульяновском определили лучшего снайпера

На полигоне Поливно в Ульяновской области собрались 100 снайперов со всей России. В соревнованиях по высокоточной стрельбе они определили лучшего.

Состязания прошли по правилам дисциплины Т-класса (ITCC). Соревнования были проведены силами регионального отделения Федерации высокоточной стрельбы России в Ульяновской области.

В борьбе за кубок победителя приняли участие 100 снайперов, среди которых оказались и действующие члены федерации, и военнослужащие ВДВ и других штатных снайперских подразделений Министерства обороны России, и стрелки-спортсмены, а также штатные сотрудники ведомств, чья профессиональная деятельность допускает использование огнестрельного оружия.

В программу соревнований были включены упражнения на точность, скорость, внимательность, стрельба из неустойчивых положений, стрельба на короткие, средние и дальние дистанции до 1000 метров.