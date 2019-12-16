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Психологическая полоса: Картаполов рассказал о новых методах моральной подготовки военных

Егор Левин
23:15 16.12.2019
Как заявил замминистра обороны РФ, новые методы подготовки разрабатываются, чтобы солдатам были не в новинку ощущения, получаемые ими на поле боя.
Психологическая полоса: Картаполов рассказал о новых методах моральной подготовки военных
© Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал «Звезде» о новых методах психологической подготовки солдат российской армии. Как он заявил в эфире программы «Между тем», одним из хороших примеров является прохождение ими во время специальных учений так называемой «психологической полосы».

«Подобные элементы разработаны для того, чтобы военнослужащий привыкал чувствовать себя на поле боя в условиях, максимально приближенных к боевым», - пояснил Картаполов.

По словам замминистра, работа военных психологов также отмечается положительно. Одним из нововведений стало их появление в военной авиации, чего ранее не было.

«В этом году мы впервые попробовали показать на сборах наши новые подходы: как психолог работает во время летной подготовки, предварительной и непосредственной подготовки к полету», - рассказал Картаполов.

Ранее он подвел итоги военно-политической работы за 2019 год. По словам замминистра, в органы военного управления, соединения и части за год были включены 294 должности специалистов военно-политической работы, а также переформирован в управление военно-политический отдел Северного флота.

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