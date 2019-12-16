В Москве наградили победителей конкурса изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп»

В Центральном доме российской армии имени М.В. Фрунзе состоялось награждение победителей IV Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп».

Перед началом торжественной церемонии гости мероприятия смогли во всех деталях рассмотреть работы участников, представленные в одном из залов дома армии. Среди них были и детские рисунки, и вполне серьезные художественные работы взрослых военнослужащих. Призы также вручались в нескольких возрастных категориях.

После завершения «Армейского калейдоскопа» участникам и гостям мероприятия представили музыкальные и танцевальные номера. Их исполнителей также наградили памятными сувенирами.

Конкурс проходит уже не впервые. В 2018 году в Центральном музее ВС РФ также награждали победителей «Армейского калейдоскопа». Тогда на конкурс поступило очень много работ - не менее 500 произведений искусства.