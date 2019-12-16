В Калининграде военнослужащие Балтфлота получили служебные квартиры
Вместе с жильем военнослужащие получили и всю необходимую инфраструктуру, включая школы, детские сады и магазины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Калининграде военнослужащие Балтфлота получили служебные квартиры. 90 моряков будут жить в Московском районе города.
Дома построены с учетом современных требований. В районе развита вся инфраструктура: есть парковочные места, школы, детские сады и магазины.
Ключи от квартир новоселам вручил командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Заселение начнется уже в ближайшие дни.