Шойгу: в МО РФ создана система прогнозирования вооруженных конфликтов

В новом выпуске программы «Военная приемка» министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что в России создана система прогнозирования, которая позволяет, благодаря базе данных, прогнозировать начало вооруженных конфликтов.

«Если мы закладываем в базу данных всю информацию о действиях, к примеру, группировки в Югославии (когда, какое количество кораблей, с каким количеством носителей, сколько самолетов, сколько ракет, в какое время - в дневное, в ночное, что при этом происходило), тогда это как «будильник» - он зазвонил и сообщает: "знаете, ситуация очень похожая складывается в таком-то регионе мира, потому что такое же количество судов, авианосцев, самолетов, носителей крылатых ракет, высокоточного оружия, поэтому высока вероятность, что в этой точке мира возникнет то, что было там, в Югославии"», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что речь идет не просто о прогнозе, а о модели, которая предусматривает также выработку механизма реагирования.

«Выстраивается модель, которая предусматривает не только определение таких «горячих» мест, но и вырабатывает механизм реагирования с учетом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить сейчас», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу также отметил, что Министерство обороны имеет технические возможности, которые позволяют вести накопление и систематизацию необходимой информации.