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«В новостях такого не услышишь»: начальник ГШ ВС РФ рассказал о задачах дежурного генерала

Александр Пешков
13:11 16.12.2019
Дежурный генерал отслеживает и анализирует информацию, полученную от ГРУ и других взаимодействующих структур.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал в новом выпуске программы «Военная приемка» о том, зачем нужна должность дежурного генерала.

«Зона ответственности у него глобальная. Конечно, более пристальное внимание уделяется тому, что происходит вблизи наших границ, но и не забывайте все остальные районы, где происходит что-то важное. Все это остается в поле его зрения. Он отслеживает обстановку фактически во всех районах земного шара», - сказал Герасимов.

Он также отметил, что дежурный генерал напрямую докладывает ему про обстановку в мире несколько раз в день.

«Я слушаю дежурного генерала несколько раз в день, начиная с половины восьмого утра, потому что он, на основании данных ГРУ и других взаимодействующих структур, докладывает выводы, то, чего не услышишь в новостях. И они, конечно, свободно в этом плане ориентируются, живут этой жизнью», - отметил глава Генштаба ВС РФ.

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