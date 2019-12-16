«В новостях такого не услышишь»: начальник ГШ ВС РФ рассказал о задачах дежурного генерала

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал в новом выпуске программы «Военная приемка» о том, зачем нужна должность дежурного генерала.

«Зона ответственности у него глобальная. Конечно, более пристальное внимание уделяется тому, что происходит вблизи наших границ, но и не забывайте все остальные районы, где происходит что-то важное. Все это остается в поле его зрения. Он отслеживает обстановку фактически во всех районах земного шара», - сказал Герасимов.

Он также отметил, что дежурный генерал напрямую докладывает ему про обстановку в мире несколько раз в день.