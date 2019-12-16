«В новостях такого не услышишь»: начальник ГШ ВС РФ рассказал о задачах дежурного генерала
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал в новом выпуске программы «Военная приемка» о том, зачем нужна должность дежурного генерала.
«Зона ответственности у него глобальная. Конечно, более пристальное внимание уделяется тому, что происходит вблизи наших границ, но и не забывайте все остальные районы, где происходит что-то важное. Все это остается в поле его зрения. Он отслеживает обстановку фактически во всех районах земного шара», - сказал Герасимов.
Он также отметил, что дежурный генерал напрямую докладывает ему про обстановку в мире несколько раз в день.
«Я слушаю дежурного генерала несколько раз в день, начиная с половины восьмого утра, потому что он, на основании данных ГРУ и других взаимодействующих структур, докладывает выводы, то, чего не услышишь в новостях. И они, конечно, свободно в этом плане ориентируются, живут этой жизнью», - отметил глава Генштаба ВС РФ.